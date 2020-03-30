Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян посвятил ей клип на песню "Малая" с певицей в главной роли





Певец и блогер Давид Манукян не скрывает своих чувств к возлюбленной - телеведущей Ольге Бузовой. Специально для звезды проекта "Дом-2" он записал песню под названием "Малая", а недавно презентовал на платфоме YouTube и видеоработу на нее. Как известно, артисты часто снимают вместе не только музыкальные работы, но и вайны - короткие видео о смешных ситуациях. Для Ольги Бузовой и Давида Манукяна это уже третья совместная работа.Давид Манукян ранее являлся блогером, в своем микроблоге в Instagram он описывал разные смешные ситуации. В 2017 году возлюбленный Бузовой запустил свой канал на YouTube, а сейчас там же он ведет шоу под названием "у ХаХачей". Первым гостем программы, где блогер берет интервью у звезд российского шоу-бизнеса в непринужденной обстановке, стал скандально известный актер Алексей Панин. Молодой человек записал свой альбом, несколько видеоработ и композиций. В большинстве роликов приняла участие и возлюбленная артиста Ольга Бузова.