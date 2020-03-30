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Ученые обнаружили необычное явление, сопровождающее оплодотворение

Ученые, которые работают в Массачусетском технологическом институте, обнаружили необычное явление, сопровождающее оплодотворение. Во время зачатия исследователи зафиксировали специфические волновые процессы, представляющие собой вихри, распространяющиеся по поверхности яйцеклетки каскадами.

Ученые обнаружили необычное явление, сопровождающее оплодотворение


Никта Фахри с группой ученых наблюдали за процессом оплодотворения морских звезд с помощью микроскопа. Белки ученые специально подкрасили светящимися веществами. Благодаря этому исследователи смогли различить вихри, которые проносились по мембранам клеток сразу после оплодотворения. Специалисты предполагают, что им удалось запечатлеть волны турбулентности, но полностью суть процесса они пока описать не могут. Ученые убеждены, что зафиксировали природный феномен, свойственный разным материям.

Ранее сотрудники Северо-западного университета в США рассказывали о том, что они наблюдали за вспышками света, которые появились во время слияния сперматозоида и яйцеклетки. При этом, чем интенсивнее было свечение, тем лучше становился результат зачатия. Исследователи назвали это явление «искрами жизни».

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:36

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