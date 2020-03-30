Отец Меган Маркл заявил, что его дочь сделала принца Гарри “тряпкой”





Томас Маркл не раз утверждал, что его дочь лишь пользуется принцем Гарри и пренебрегает семьей, а недавно он выступил с очередным обвинением в ее адрес. Он уверен, что Меган Маркл сделала из мужа “тряпку” и сейчас он выглядит “жалким”. Отец экс-актрисы не отрицает, что пару примут в высших кругах в Лос-Анджелесе после переезда, но он считает это неправильным, поскольку статус герцогов пара “не купит” обратно.Как передает слова Томаса Маркла портал The Sun, герцог и герцогиня Сассекские начали гонку за большими деньгами, но на самом деле должны оставаться в Великобритании и выполнять свои прямые обязанности, как члены королевской семьи.