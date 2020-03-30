АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Кинокритик Скотт Файнберг назвал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях

Кинокритик Скотт Фейнберг составил перечень фильмов об эпидемиях, которые можно отнести к “Золотому веку Голливуда”. Этот список точно придется по вкусу поклонникам классического кино.

Скотт Фейнберг выступил с призывом посмотреть выпущенную в 1938 драму “Иезавель”, где описываются события XIX века. Во время эпидемии желтой лихорадки в 1817 году там погибли более 41 тысячи людей. Кинокартине присвоили две премии “Оскар”, в частности, за лучшую женскую роль, которую получила Бетт Дейвис.

Кинокритик выделил мелодраму “Эрроусмит”, которая была снята по роману авторства Синклера Льюиса в 1931 году. Согласно сюжету, молодой врач тестирует разработанную им сыворотку на Карибских островах, где наблюдалась эпидемия бубонной чумы. Драма “Дама с камелиями” 1936 года была снята по пьесе Александра Дюма. Кинокартина “Волшебная пуля доктора Эрлиха” описывает жизнь немецкого ученого Уильяма Дитерла. Согласно сюжету “Прерванной мелодии”, оперная исполнительница пытается бороться с инфекционным заболеванием – полиомиелитом.

Известная под названием “Убийца, запугавший Нью-Йорк” драма базировалась на реальных событиях и переносит зрителя в годы эпидемии оспы. Завершает перечень лучших фильмов об эпидемиях, по мнению эксперта, лента “Разрисованная вуаль” 1934 года. Главные герои драмы понимают, насколько они любят друг друга, лишь когда разворачивается эпидемия холеры.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена Басты Елена Пинская заявила, что рэпер считает себя черствым и лишенным романтики…
«Мы понесли огромные убытки»: Виктория Макарская рассказала о желании переехать жить в…
Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян посвятил ей клип на песню "Малая" с певицей в главной…
Вирусологи выяснили, что COVID-19 мог существовать десятки лет до выявления в…
Компания Hongqi выпустит седан в стиле…
Ученые обнаружили необычное явление, сопровождающее…
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь сделала принца Гарри…
Кинокритик Скотт Файнберг назвал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о…
Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике из-за осложнений, вызванных…
Бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником модели OnePlus…
Ольга Бузова продолжает работать во время карантина из-за…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поскандалила с Иосифом Оганесяном из-за незаправленной…
Кантри-музыкант Джо Диффи скончался от осложнений…
Эксперт считает, что Жанна Агузарова сделала круговую подтяжку лица и…
Китайский эксперт Чжан Вэньхуна сообщил о возможном спаде пандемии коронавируса в…
В Geekbench тестирование прошел смартфон Xiaomi Mi…
Ученые проанализировали восемь штаммов…
Дарья Пынзарь скинула лишние 1,5 килограмма за время карантина: "Талия стала…
Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение…
Украинка, заразившая односельчан коронавирусом, извинилась за это на…
В Китае 93% заразившихся коронавирусом смогли победить…
Смартфон Huawei P40 Pro+ имеет функцию измерения температуры…
В России протестировали новый комплекс "Орион-Ц" для связи с…
В США от коронавируса в один день умерли пожилые супруги, прожившие вместе 65…
Ксения Собчак на карантине перестала следить за внешним…
Божена Рынска поздравила Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову с рождением…
Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек…
В Сети разместили видео с китайским «клоном» Toyota Land Cruiser…
Просмотреть все новости