Кинокритик Скотт Файнберг назвал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о пандемиях





Скотт Фейнберг выступил с призывом посмотреть выпущенную в 1938 драму “Иезавель”, где описываются события XIX века. Во время эпидемии желтой лихорадки в 1817 году там погибли более 41 тысячи людей. Кинокартине присвоили две премии “Оскар”, в частности, за лучшую женскую роль, которую получила Бетт Дейвис.Кинокритик выделил мелодраму “Эрроусмит”, которая была снята по роману авторства Синклера Льюиса в 1931 году. Согласно сюжету, молодой врач тестирует разработанную им сыворотку на Карибских островах, где наблюдалась эпидемия бубонной чумы. Драма “Дама с камелиями” 1936 года была снята по пьесе Александра Дюма. Кинокартина “Волшебная пуля доктора Эрлиха” описывает жизнь немецкого ученого Уильяма Дитерла. Согласно сюжету “Прерванной мелодии”, оперная исполнительница пытается бороться с инфекционным заболеванием – полиомиелитом.Известная под названием “Убийца, запугавший Нью-Йорк” драма базировалась на реальных событиях и переносит зрителя в годы эпидемии оспы. Завершает перечень лучших фильмов об эпидемиях, по мнению эксперта, лента “Разрисованная вуаль” 1934 года. Главные герои драмы понимают, насколько они любят друг друга, лишь когда разворачивается эпидемия холеры.