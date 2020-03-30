Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике из-за осложнений, вызванных коронавирусом





79-летний исполнитель объявил о своем инфицировании коронавирусом еще 22 марта. У артиста наблюдались высокая температура и сухой кашель. В связи с этими симптомами он принял решение провериться на наличие COVID-19. Проведенный тест подтвердил инфицирование. Заболевание вызвало у певца осложнения, в связи с которыми его госпитализировали в городе Акапулько, расположенном в Мексике. По словам представителя артиста, в данное время состояние здоровья Пласидо Доминго улучшается.Вспышка COVID-19 зафиксирована в 160 странах. Согласно последней информации, в мире коронавирусом инфицировались свыше 700 тысяч человек.