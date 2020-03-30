Ольга Бузова продолжает работать во время карантина из-за коронавируса





Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем микроблоге рассказала, что, как и многие звезды шоу-бизнеса, проводит для фолловеров концерты и выступления в режиме онлайн. Знаменитость признается, несмотря на карантин, у нее не стало ощутимо больше свободного времени, на самом деле работа продолжается. Певица записывает новые песни в студии, общается по рабочим вопросам с партнерами, просто некоторые встречи у нее теперь проходят в режиме онлайн.На своей странице в Instagram Ольга Бузова отметила, что теперь может больше времени уделять личной жизни, однако не забывает о своей армии фанатов, постоянно радуя их общением.