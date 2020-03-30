Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поскандалила с Иосифом Оганесяном из-за незаправленной постели





Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно снова недовольна своим мужем. Хотя молодые люди отдыхают на Сейшелах на роскошной яхте, между ними вновь происходят конфликты. Так, будущая мамочка отругала Иосифа Оганесяна за то, что он не заправил постель после сна. Проектантка считает, что ее мужчина просто обязан взять на себя практически все домашние дела, ведь она переживает не самые лучшие моменты в жизни.Иосиф Оганесян не стал молчать, влюбленные поссорились, после чего он просто сбежал, а коллеги по проекту отправились на поиски участника шоу. Найти общий язык супруги смогли только вечером, когда Оганесян извинился перед Сашей Черно и в очередной раз пообещал измениться.