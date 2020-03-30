Эксперт считает, что Жанна Агузарова сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику









На протяжении трех лет Жанна Агузарова не выступает на концертах и редко соглашается на участие в различных телепроектах. Но, частные выступления у нее есть, а имидж достаточно «закрытой» звезды позволяет удерживать гонорары на уровне около 2 миллионов рублей. Сейчас, как и многие артисты, 57-летняя знаменитость на карантине. Она живет в столичной трехкомнатной квартире, а продукты звезде привозит помощник.Зрители интернет-канала обратили внимание на то, что Жанна Агузарова заметно помолодела. Специалист из Frau Klinik после просмотра видео с певицей отметил, что, вероятнее всего, она сделала верхнюю блефаропластику и круговую подтяжку лица. Также пластический хирург прокомментировал слухи по поводу неудачного медицинского вмешательства. По его словам, каждый пациент видит свой «желаемый результат», поэтому мы не знаем, как изначально планировала преобразиться королева рок-н-ролла. По поводу отсутствия морщин у артистки он отметил, что это заслуга косметологов, а не хирургов.