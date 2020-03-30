АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Эксперт считает, что Жанна Агузарова сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику

Журналисты пообщались с пластическим хирургом клиники Frau Klinik, который убежден, что Жанна Агузарова следала блефаропластику и круговую подтяжку лица. Королеву рок-н-ролла можно увидеть в шоу Максима Галкина «Музыкалити», которое выходит на его YouTube-канале.

Эксперт считает, что Жанна Агузарова сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику


На протяжении трех лет Жанна Агузарова не выступает на концертах и редко соглашается на участие в различных телепроектах. Но, частные выступления у нее есть, а имидж достаточно «закрытой» звезды позволяет удерживать гонорары на уровне около 2 миллионов рублей. Сейчас, как и многие артисты, 57-летняя знаменитость на карантине. Она живет в столичной трехкомнатной квартире, а продукты звезде привозит помощник.



Зрители интернет-канала обратили внимание на то, что Жанна Агузарова заметно помолодела. Специалист из Frau Klinik после просмотра видео с певицей отметил, что, вероятнее всего, она сделала верхнюю блефаропластику и круговую подтяжку лица. Также пластический хирург прокомментировал слухи по поводу неудачного медицинского вмешательства. По его словам, каждый пациент видит свой «желаемый результат», поэтому мы не знаем, как изначально планировала преобразиться королева рок-н-ролла. По поводу отсутствия морщин у артистки он отметил, что это заслуга косметологов, а не хирургов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена Басты Елена Пинская заявила, что рэпер считает себя черствым и лишенным романтики…
«Мы понесли огромные убытки»: Виктория Макарская рассказала о желании переехать жить в…
Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян посвятил ей клип на песню "Малая" с певицей в главной…
Вирусологи выяснили, что COVID-19 мог существовать десятки лет до выявления в…
Компания Hongqi выпустит седан в стиле…
Ученые обнаружили необычное явление, сопровождающее…
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь сделала принца Гарри…
Кинокритик Скотт Файнберг назвал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о…
Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике из-за осложнений, вызванных…
Бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником модели OnePlus…
Ольга Бузова продолжает работать во время карантина из-за…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поскандалила с Иосифом Оганесяном из-за незаправленной…
Кантри-музыкант Джо Диффи скончался от осложнений…
Эксперт считает, что Жанна Агузарова сделала круговую подтяжку лица и…
Китайский эксперт Чжан Вэньхуна сообщил о возможном спаде пандемии коронавируса в…
В Geekbench тестирование прошел смартфон Xiaomi Mi…
Ученые проанализировали восемь штаммов…
Дарья Пынзарь скинула лишние 1,5 килограмма за время карантина: "Талия стала…
Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение…
Украинка, заразившая односельчан коронавирусом, извинилась за это на…
В Китае 93% заразившихся коронавирусом смогли победить…
Смартфон Huawei P40 Pro+ имеет функцию измерения температуры…
В России протестировали новый комплекс "Орион-Ц" для связи с…
В США от коронавируса в один день умерли пожилые супруги, прожившие вместе 65…
Ксения Собчак на карантине перестала следить за внешним…
Божена Рынска поздравила Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову с рождением…
Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек…
В Сети разместили видео с китайским «клоном» Toyota Land Cruiser…
Просмотреть все новости