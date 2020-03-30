Китайский эксперт Чжан Вэньхуна сообщил о возможном спаде пандемии коронавируса в октябре





В разговоре с журналистами издания «Шанхай дейли» специалист заявил, что осень может оказаться наиболее благоприятным сезоном для ослабления эпидемии. Как сказал Чжан Вэньхуна, спада пандемии стоит ожидать в октябре, хотя о конкретных временных рамках до полной победы над коронавирусом говорить нельзя. Китайский эксперт вместе с другими ведущими коллегами был участником видеоконференции, на которой обсуждалась проблема распространения COVID-19. Согласно информации СМИ, они не пришли к единому мнению по поводу того, что теплая погода способна ослабить недуг.Как отметил профессор Лу Шань, сейчас нужно направить все усилия на принятие соответствующих мер в ответ на изменения заболевания, а также больше внимания уделить больным с легкой формой болезни. Численность таких граждан составляет 80% от всего количества инфицированных.Эксперт Цзинь Дунъянь поделился опасениями по поводу предстоящего распространения вируса по всему миру. По словам вирусолога, есть 40% вероятности того, что эпидемию можно будет взять под контроль на протяжении года.