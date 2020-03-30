Дарья Пынзарь скинула лишние 1,5 килограмма за время карантина: "Талия стала прорисовываться"

«Я похудела на полтора килограммчика. Радостная. Вот где-то там прорисовываться начинает талия», - написала супруга Сергея Пынзаря.





Бывшая участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится со своими подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. Блондинка после возвращения из Куршевеля осталась дома на две недели, соблюдая карантин. Она проводила время с детьми и готовила разные блюда, сетуя, что стала есть чрезмерно много.Однако недавно Дарья Пынзарь опубликовала в микроблоге видео, где показала, как выглядит сейчас. За прошедшие две недели блондинке удалось не только не набрать вес, но и избавиться от лишних 1,5 килограмма.Поклонники поддержали кумира в стремлении к красоте. Дарья Пынзарь добавила, что ее вес составляет теперь 55 килограммов, при росте в 162 сантиметра. Нашлись и те, кто отметил, что стройнее девушки становятся, когда худеют, как минимум, на 5 килограммов, а не на 1,5. Пынзарь же, отметили фанаты, всегда была худой, а потому жаловаться ей не на что.