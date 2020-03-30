АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Дарья Пынзарь скинула лишние 1,5 килограмма за время карантина: "Талия стала прорисовываться"

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь на своей странице в Instagram разместила новое видео, где рассказала, что успела за время карантина сбросить лишние 1,5 килограмма. Блондинка этому очень рада, ведь теперь у нее стала "прорисовываться талия".
Дарья Пынзарь скинула лишние 1,5 килограмма за время карантина: "Талия стала прорисовываться"

Бывшая участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь часто делится со своими подписчиками в Instagram подробностями личной жизни. Блондинка после возвращения из Куршевеля осталась дома на две недели, соблюдая карантин. Она проводила время с детьми и готовила разные блюда, сетуя, что стала есть чрезмерно много.

Однако недавно Дарья Пынзарь опубликовала в микроблоге видео, где показала, как выглядит сейчас. За прошедшие две недели блондинке удалось не только не набрать вес, но и избавиться от лишних 1,5 килограмма.
«Я похудела на полтора килограммчика. Радостная. Вот где-то там прорисовываться начинает талия», - написала супруга Сергея Пынзаря.


Поклонники поддержали кумира в стремлении к красоте. Дарья Пынзарь добавила, что ее вес составляет теперь 55 килограммов, при росте в 162 сантиметра. Нашлись и те, кто отметил, что стройнее девушки становятся, когда худеют, как минимум, на 5 килограммов, а не на 1,5. Пынзарь же, отметили фанаты, всегда была худой, а потому жаловаться ей не на что.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 08:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жена Басты Елена Пинская заявила, что рэпер считает себя черствым и лишенным романтики…
«Мы понесли огромные убытки»: Виктория Макарская рассказала о желании переехать жить в…
Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян посвятил ей клип на песню "Малая" с певицей в главной…
Вирусологи выяснили, что COVID-19 мог существовать десятки лет до выявления в…
Компания Hongqi выпустит седан в стиле…
Ученые обнаружили необычное явление, сопровождающее…
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь сделала принца Гарри…
Кинокритик Скотт Файнберг назвал лучшие фильмы "Золотого века Голливуда" о…
Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике из-за осложнений, вызванных…
Бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником модели OnePlus…
Ольга Бузова продолжает работать во время карантина из-за…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поскандалила с Иосифом Оганесяном из-за незаправленной…
Кантри-музыкант Джо Диффи скончался от осложнений…
Эксперт считает, что Жанна Агузарова сделала круговую подтяжку лица и…
Китайский эксперт Чжан Вэньхуна сообщил о возможном спаде пандемии коронавируса в…
В Geekbench тестирование прошел смартфон Xiaomi Mi…
Ученые проанализировали восемь штаммов…
Дарья Пынзарь скинула лишние 1,5 килограмма за время карантина: "Талия стала…
Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение…
Украинка, заразившая односельчан коронавирусом, извинилась за это на…
В Китае 93% заразившихся коронавирусом смогли победить…
Смартфон Huawei P40 Pro+ имеет функцию измерения температуры…
В России протестировали новый комплекс "Орион-Ц" для связи с…
В США от коронавируса в один день умерли пожилые супруги, прожившие вместе 65…
Ксения Собчак на карантине перестала следить за внешним…
Божена Рынска поздравила Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову с рождением…
Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек…
В Сети разместили видео с китайским «клоном» Toyota Land Cruiser…
Просмотреть все новости