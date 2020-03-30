Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина





Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19. Звезда спорта заявляла в соцсетях, что продолжает навещать родственников и нарушает режим самоизоляции. Более того, биатлонистка выступила в защиту людей, которые отправляются на природу, поскольку «они никому не мешают». Губерниев добавил, что считает подобные действия «совершенно несуразными», за которые «нужно призывать к ответственности».Журналист сообщил, что необходимо «выполнять все, что предписано» и что каждый индивид должен быть ответственным в столь тяжелое время. Губерниев пристыдил Резцову за столь «страшные слова», ведь «над человечеством висит действительно серьезная угроза». По последним данным эпидемиологов, на территории России с начала вспышки было зафиксировано 1,5 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов выросло до 9.