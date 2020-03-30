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Дмитрий Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина

Днями ранее Анфиса Резцова призналась, что не придерживается режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Нарушение карантина вынудило Дмитрия Губерниева раскритиковать спортсменку.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко осудил позицию Анфисы Резцовой по общенациональному карантину в связи с распространением COVID-19. Звезда спорта заявляла в соцсетях, что продолжает навещать родственников и нарушает режим самоизоляции. Более того, биатлонистка выступила в защиту людей, которые отправляются на природу, поскольку «они никому не мешают». Губерниев добавил, что считает подобные действия «совершенно несуразными», за которые «нужно призывать к ответственности».

Журналист сообщил, что необходимо «выполнять все, что предписано» и что каждый индивид должен быть ответственным в столь тяжелое время. Губерниев пристыдил Резцову за столь «страшные слова», ведь «над человечеством висит действительно серьезная угроза». По последним данным эпидемиологов, на территории России с начала вспышки было зафиксировано 1,5 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов выросло до 9.

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Спорт
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:44

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