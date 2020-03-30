Украинка, заразившая односельчан коронавирусом, извинилась за это на коленях
Жительница Буковины, которая заразилась коронавирусом в Италии и по приезду инфицировала многих односельчан, извинилась за свой поступок на коленях. Украинка записала видео и попросила своих соотечественников «не сжигать ей дом».
Когда женщина приехала из Италии, она начала принимать активное участие в жизни Коленковцев. Активистка ездила на митинги под областную администрацию в начале марта, общалась со многими односельчанами. В результате, жительница Буковины заразила своих родственников, главу сельсовета и 14 представителей Коленковцев. У всех диагностировали коронавирус, они находятся в больнице. Вместе с этим селом жесткий карантин был введен в близлежащих трех поселках. Были выставлены блок-посты, а все тропинки и объездные дороги власти перекрыли. На данный момент в Черновицкой области зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19.
Украинка слезно попросила односельчан «не сжигать ей дом». По ее словам, она знает о слухах, что над ее родными хотят физически расправиться. Жительница Коленковцев призналась, что все они «сидят на сумках» и при первом шорохе во дворе готовы бежать из родного дома. Также женщина клятвенно пообещала, что больше никогда не поедет «на заработки» за границу.
Когда женщина приехала из Италии, она начала принимать активное участие в жизни Коленковцев. Активистка ездила на митинги под областную администрацию в начале марта, общалась со многими односельчанами. В результате, жительница Буковины заразила своих родственников, главу сельсовета и 14 представителей Коленковцев. У всех диагностировали коронавирус, они находятся в больнице. Вместе с этим селом жесткий карантин был введен в близлежащих трех поселках. Были выставлены блок-посты, а все тропинки и объездные дороги власти перекрыли. На данный момент в Черновицкой области зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19.
Украинка слезно попросила односельчан «не сжигать ей дом». По ее словам, она знает о слухах, что над ее родными хотят физически расправиться. Жительница Коленковцев призналась, что все они «сидят на сумках» и при первом шорохе во дворе готовы бежать из родного дома. Также женщина клятвенно пообещала, что больше никогда не поедет «на заработки» за границу.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:41