Украинка, заразившая односельчан коронавирусом, извинилась за это на коленях





Когда женщина приехала из Италии, она начала принимать активное участие в жизни Коленковцев. Активистка ездила на митинги под областную администрацию в начале марта, общалась со многими односельчанами. В результате, жительница Буковины заразила своих родственников, главу сельсовета и 14 представителей Коленковцев. У всех диагностировали коронавирус, они находятся в больнице. Вместе с этим селом жесткий карантин был введен в близлежащих трех поселках. Были выставлены блок-посты, а все тропинки и объездные дороги власти перекрыли. На данный момент в Черновицкой области зарегистрировано 59 случаев заражения COVID-19.Украинка слезно попросила односельчан «не сжигать ей дом». По ее словам, она знает о слухах, что над ее родными хотят физически расправиться. Жительница Коленковцев призналась, что все они «сидят на сумках» и при первом шорохе во дворе готовы бежать из родного дома. Также женщина клятвенно пообещала, что больше никогда не поедет «на заработки» за границу.