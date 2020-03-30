В Китае 93% заразившихся коронавирусом смогли победить болезнь





Количество заболевших новым вирусом в стране уменьшается ежедневно, в пользу чего указывают данные госкомитета страны, занимающегося вопросами здравоохранения. На материковой части Поднебесной число носителей COVID-19 достигло 81,4 тысяч, а из них более 75,7 тысяч успешно вылечились, что позволило врачам выписать их из больницы.Это количество составляет 93% от общего числа пациентов. В провинции Хубэй, которая стала очагом заболевания, было выявлено 67,8 случаев заражения, а скончались от вируса более 3,1 тысячи человек, что составляет 4,69%. Смертность в городе Ухань достигла 5,09%, а в целом по стране – 4,05%.В Китае заявляют, что пик распространения недуга по стране уже пройден.