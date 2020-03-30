В Китае 93% заразившихся коронавирусом смогли победить болезнь
В Китае 93% пациентов с диагностированным коронавирусом смогли побороть болезнь. В настоящим момент в больницах продолжают лечение почти 2,4 тысячи граждан.
Количество заболевших новым вирусом в стране уменьшается ежедневно, в пользу чего указывают данные госкомитета страны, занимающегося вопросами здравоохранения. На материковой части Поднебесной число носителей COVID-19 достигло 81,4 тысяч, а из них более 75,7 тысяч успешно вылечились, что позволило врачам выписать их из больницы.
Это количество составляет 93% от общего числа пациентов. В провинции Хубэй, которая стала очагом заболевания, было выявлено 67,8 случаев заражения, а скончались от вируса более 3,1 тысячи человек, что составляет 4,69%. Смертность в городе Ухань достигла 5,09%, а в целом по стране – 4,05%.
В Китае заявляют, что пик распространения недуга по стране уже пройден.
Количество заболевших новым вирусом в стране уменьшается ежедневно, в пользу чего указывают данные госкомитета страны, занимающегося вопросами здравоохранения. На материковой части Поднебесной число носителей COVID-19 достигло 81,4 тысяч, а из них более 75,7 тысяч успешно вылечились, что позволило врачам выписать их из больницы.
Это количество составляет 93% от общего числа пациентов. В провинции Хубэй, которая стала очагом заболевания, было выявлено 67,8 случаев заражения, а скончались от вируса более 3,1 тысячи человек, что составляет 4,69%. Смертность в городе Ухань достигла 5,09%, а в целом по стране – 4,05%.
В Китае заявляют, что пик распространения недуга по стране уже пройден.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:38