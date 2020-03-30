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Смартфон Huawei P40 Pro+ имеет функцию измерения температуры тела

Недавно состоялся анонс нового смартфона компании Huawei. Согласно имеющимся данным, модель P40 Pro+ оснастили функцией измерения температуры тела.

Об интересной опции стало известно благодаря исполнительному директору Huawei Consumer Business Group. Примечательно, что во время презентации смартфона о ней ничего не говорили. По мнению представителя, P40 Pro+ не обретет такую же популярность, как другие модели этой линейки по причине высокой стоимости.

Тем не менее мобильное устройство обладает уникальной функцией в плане заботы о здоровье пользователя, так как может измерять температуру тела за счет задней камеры. Изначально эксперты, осуществляющие продажи на международном уровне, заявили, что вышеназванная опция смартфону не нужна, однако инженеры решили сделать по-своему.

Кроме этого, Huawei занимается развитием данного направления и в скором времени гаджеты компании смогут фиксировать разные параметры здоровья юзера. Речь идет о ритме сердца, частоте дыхания и артериальном давлении.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:34

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