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В США от коронавируса в один день умерли пожилые супруги, прожившие вместе 65 лет

В США от коронавируса скончалась супружеская пара, прожившая вместе 65 лет. Пожилые люди ушли из жизни в один день.

О произошедшем сообщил внук пенсионеров, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. Супруги проживали в Чикаго (штат Иллинойс) и скончались в день, когда в стране было зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19. Внук поделился, что его бабушка и дедушка жили вместе в течение 65 лет, и ушли из жизни с разницей менее 24 часов, оставив после себя шесть детей и 18 внуков. Пользователи были поражены верностью и любовью пары, длившейся на протяжении стольких лет, и в комментариях писали слова поддержки и соболезнования родным и близким.

Это не первый случай, когда коронавирус унес жизни одновременно нескольких членов семьи в США. На территории штата Нью-Джерси на протяжении одной недели от COVID-19 скончалась женщина и ее трое детей. После этого 19 их родственников пребывают в изоляции.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:26

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