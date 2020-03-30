В США от коронавируса в один день умерли пожилые супруги, прожившие вместе 65 лет





О произошедшем сообщил внук пенсионеров, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. Супруги проживали в Чикаго (штат Иллинойс) и скончались в день, когда в стране было зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19. Внук поделился, что его бабушка и дедушка жили вместе в течение 65 лет, и ушли из жизни с разницей менее 24 часов, оставив после себя шесть детей и 18 внуков. Пользователи были поражены верностью и любовью пары, длившейся на протяжении стольких лет, и в комментариях писали слова поддержки и соболезнования родным и близким.Это не первый случай, когда коронавирус унес жизни одновременно нескольких членов семьи в США. На территории штата Нью-Джерси на протяжении одной недели от COVID-19 скончалась женщина и ее трое детей. После этого 19 их родственников пребывают в изоляции.