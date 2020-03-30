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Ученые установили, при какой температуре активизируется коронавирус

Китайские ученые выяснили, при какой температуре активизируется коронавирус. Соответствующее исследование проведено сотрудниками Университета Гонконга, а его результаты опубликованы на страницах издания medRxiv.

Авторы исследования выяснили, что COVID-19 остается стабильным на протяжении длительного периода времени, если температура окружающей среды составляет более 4 градусов выше нуля. При комнатной температуре он сохраняет жизнеспособность в течение недели. При отсутствии негативных факторов его выживаемость в благоприятных условиях может возрасти до 14 дней. Медики подчеркивают, что инфекция погибает после обработки высокими температурами от 56 градусов в течение получаса. При 70 градусов вирус уничтожается в течение пяти минут.

Эксперты обращают внимание на то, что коронавирус живет на поверхности медицинских масок, поэтому важна регулярная обработка. С целью дезинфекции можно применять любые средства, содержащие хлор.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:40

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