Ученые установили, при какой температуре активизируется коронавирус





Авторы исследования выяснили, что COVID-19 остается стабильным на протяжении длительного периода времени, если температура окружающей среды составляет более 4 градусов выше нуля. При комнатной температуре он сохраняет жизнеспособность в течение недели. При отсутствии негативных факторов его выживаемость в благоприятных условиях может возрасти до 14 дней. Медики подчеркивают, что инфекция погибает после обработки высокими температурами от 56 градусов в течение получаса. При 70 градусов вирус уничтожается в течение пяти минут.Эксперты обращают внимание на то, что коронавирус живет на поверхности медицинских масок, поэтому важна регулярная обработка. С целью дезинфекции можно применять любые средства, содержащие хлор.