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Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино Нинидзе

Максим Виторган и Нино Нинидзе не торопят события и все еще живут порознь. Отношения между влюбленными начались практически сразу после того, как Ксения Собчак официально расторгла брак с актером.

Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино Нинидзе

Стоит отметить, Виторган старше своей избранницы на 19 лет. Более того, у него уже есть трое детей. Двое от первого брака с Викторией Верберг. Так, старшему сыну Максима Даниилу на сегодняшний день уже 19 лет, его дочери Полине 23 года. Во время союза с Ксенией Собчак у него родился сын, которого назвали Платон. Будучи беременной Собчак утверждала, что у нее будет мальчик, а поэтому, когда у нее родился сын, не скрывала своей радости. После того, как Максим и Ксения разошлись Платон остался жить с мамой. Тем не менее, Собчак не препятствует общению отца с сыном.

Ребенок есть и у Нино Нинидзе. Она воспитывает сына Сашу, которому уже исполнилось 4 года.


В своем недавнем интервью Максим Виторган признался, что с Нино Нинидзе пока они живут отдельно. Более того, он не подтвердил слухи о предстоящей свадьбе отметив, что Нино носит на руках постоянно какие-то кольца, а поэтому не стоит делать выводы исходя из их наличия.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:49

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