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«Он бывает сильно занят»: Лолита рассказала об общении с новым возлюбленным по ночам

Лолита Милявская рассказала о частоте общения и встреч с новым возлюбленным. По словам звезды, ее партнер «бывает сильно занят» даже во время карантина, поэтому созваниваются они преимущественно по ночам.
«Он бывает сильно занят»: Лолита рассказала об общении с новым возлюбленным по ночам

Как недавно призналась сама Милявская, она и ее коллектив решились на самоизоляцию еще до того, как было заявлено о необходимости карантина. Певица и сейчас соблюдает все правила безопасности, чтобы не подхватить коронавирус, и выходит из дома крайне редко. Звезда также перенесла все свои концерты на отдаленное будущее, но даже несмотря на это нашла способ порадовать поклонников: недавно Лолита приняла участие в онлайн-фестивале «Нового радио».

В рамках этого мероприятия 56-летняя артистка пообщалась с ведущими радиотрансляции, ответив на их многочисленные вопросы, в том числе и о личной жизни. Лолита Милявская рассказала, как обстоят дела с ее новыми отношениями, отметив, что в свете последних событий видится со своим избранником не так уж и часто. Знаменитость призналась, что созванивается со своим партнером преимущественно по ночам, так как днем тот «бывает сильно занят». Когда же выпадает такая возможность, влюбленные устраивают «посиделки» дома друг у друга.

Лолита сообщила, что для нее «психологически невозможно» переехать в чужую квартиру, так как певица очень привязана к собственной жилплощади. Кроме того, она не видит себя мотающейся «с сумками туда-сюда», что и приводит к уже устоявшемуся в новых отношениях артистки режиму встреч.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:13

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