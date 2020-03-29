Дочь Дмитрия Пескова высказалась по поводу ажиотажа в Сети из-за вечеринки сестры Крутого

Как сказала наследница пресс-секретаря российского президента, в последнее время ей часто приписывают разные цитаты на эту тему. Елизавета Пескова призвала интернет-пользователей не верить подобным высказываниям и напомнила, что у нее нет аккаунтов в Twitter и Telegram. По словам девушки, она никак не комментировала инцидент на празднике сестры Крутого, а вся размещенная в Сети информация является выдуманной. Дочь политика призвала россиян быть добрее и не критиковать ее отца.,- подытожила родственница деятеля.Ранее Песков подтвердил, что присутствовал на вечеринке, организованной композитором, однако со Львом Лещенко он не контактировал и среди гостей его не видел. Спустя 10 дней политик сопровождал Путина во время посещения клиники в Коммунарке, куда прибыл в маске.