Дочь Дмитрия Пескова высказалась по поводу ажиотажа в Сети из-за вечеринки сестры Крутого
Ажиотаж вокруг вечеринки сестры Игоря Крутого не перестает утихать в Сети. Дочь Дмитрия Пескова Елизавета решила прокомментировать данную ситуацию.
Как сказала наследница пресс-секретаря российского президента, в последнее время ей часто приписывают разные цитаты на эту тему. Елизавета Пескова призвала интернет-пользователей не верить подобным высказываниям и напомнила, что у нее нет аккаунтов в Twitter и Telegram. По словам девушки, она никак не комментировала инцидент на празднике сестры Крутого, а вся размещенная в Сети информация является выдуманной. Дочь политика призвала россиян быть добрее и не критиковать ее отца. «От того, что Вы пожелаете кому-то смерти, в Вашей жизни ничего хорошего не прибудет»,- подытожила родственница деятеля.
Ранее Песков подтвердил, что присутствовал на вечеринке, организованной композитором, однако со Львом Лещенко он не контактировал и среди гостей его не видел. Спустя 10 дней политик сопровождал Путина во время посещения клиники в Коммунарке, куда прибыл в маске.
Как сказала наследница пресс-секретаря российского президента, в последнее время ей часто приписывают разные цитаты на эту тему. Елизавета Пескова призвала интернет-пользователей не верить подобным высказываниям и напомнила, что у нее нет аккаунтов в Twitter и Telegram. По словам девушки, она никак не комментировала инцидент на празднике сестры Крутого, а вся размещенная в Сети информация является выдуманной. Дочь политика призвала россиян быть добрее и не критиковать ее отца. «От того, что Вы пожелаете кому-то смерти, в Вашей жизни ничего хорошего не прибудет»,- подытожила родственница деятеля.
Ранее Песков подтвердил, что присутствовал на вечеринке, организованной композитором, однако со Львом Лещенко он не контактировал и среди гостей его не видел. Спустя 10 дней политик сопровождал Путина во время посещения клиники в Коммунарке, куда прибыл в маске.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:06