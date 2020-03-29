В Роструде раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки
В Роструде раскрыли детали перехода граждан РФ на электронные трудовые книжки. Замглавы ведомства Иван Шкловец подчеркнул, что согласившийся на данный вариант гражданин не сможет вернуть бумажную версию.
Если человек подал заявку на смену трудовой и перевел ее в виртуальный вариант, то закон не предусматривает возвращения к физическому документу. Дело в том, что работодатель, согласившийся принять ее обратно, столкнется с рисками, связанными с признанием записей недействительными. В итоге понадобиться изменение кадровых документов и корректировка отчетов в ПФР. Поэтому целесообразным Шкловец считает предупреждать работника об этом заранее. Одновременно с этим возможна также и обратная ситуация, когда сотрудник имеет возможность направить заявление, касающееся отказа ведения трудовой книжки.
С 1 января этого года действует законопроект о введении электронной версии документа. Работодатели обязуются на регулярной основе направлять отчеты в ПФР, касающиеся сотрудников. С 2021 года те, кто впервые завел указанный документ, могут рассчитывать лишь на виртуальный формат.
Если человек подал заявку на смену трудовой и перевел ее в виртуальный вариант, то закон не предусматривает возвращения к физическому документу. Дело в том, что работодатель, согласившийся принять ее обратно, столкнется с рисками, связанными с признанием записей недействительными. В итоге понадобиться изменение кадровых документов и корректировка отчетов в ПФР. Поэтому целесообразным Шкловец считает предупреждать работника об этом заранее. Одновременно с этим возможна также и обратная ситуация, когда сотрудник имеет возможность направить заявление, касающееся отказа ведения трудовой книжки.
С 1 января этого года действует законопроект о введении электронной версии документа. Работодатели обязуются на регулярной основе направлять отчеты в ПФР, касающиеся сотрудников. С 2021 года те, кто впервые завел указанный документ, могут рассчитывать лишь на виртуальный формат.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:00