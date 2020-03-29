В Роструде раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки





Если человек подал заявку на смену трудовой и перевел ее в виртуальный вариант, то закон не предусматривает возвращения к физическому документу. Дело в том, что работодатель, согласившийся принять ее обратно, столкнется с рисками, связанными с признанием записей недействительными. В итоге понадобиться изменение кадровых документов и корректировка отчетов в ПФР. Поэтому целесообразным Шкловец считает предупреждать работника об этом заранее. Одновременно с этим возможна также и обратная ситуация, когда сотрудник имеет возможность направить заявление, касающееся отказа ведения трудовой книжки.С 1 января этого года действует законопроект о введении электронной версии документа. Работодатели обязуются на регулярной основе направлять отчеты в ПФР, касающиеся сотрудников. С 2021 года те, кто впервые завел указанный документ, могут рассчитывать лишь на виртуальный формат.