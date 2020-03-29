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Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции SpaceX

Компания SpaceX в конце февраля с помощью Falcon 9 запустила на орбиту 60 аппаратов Starlink. Охотники за инопланетянами во время трансляции со спутника увидели НЛО.

Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции SpaceX


Это был четвертый по счету запуск Starlink. По словам Скотта Уоринга, который является охотником за НЛО, он разглядел серебряный неопознаный объект, который наблюдал за нашей планетой или спутником SpaceX. Внеземной корабль пришельцев уфолог увидел во время трансляции около 20 секунд. По его словам, у серебряной чаши внизу и сверху были огромные купола, а сами края дисков очень тонкие. Кроме Скотта Уоринга НЛО заметил еще один охотник за пришельцами.

Как отметили экс-ученые NASA, сторонники теории заговора увидели «космическую перхоть», которая плавала перед камерами. Как рассказал бывший инженер космического агентства Джеймс Оберг, в объекты камер могли попасть обрывки изоляции с МКС, сколотая краска или хлопья льда.



В состав сети Starlink входят свыше 200 спутников. В 2020 году SpaceX планирует запуск еще 22 единиц. Конечной целью является создание созвездия, в состав которого будут входить сотни спутников для работы в широкополосной глобальной сети.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:52

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