«Заберите на родину!»: Граждане Киргизии устроили бунт в аэропорту Новосибирска





Около полсотни граждан Киргизии остались в Новосибирске после того, как Россия объявила о закрытии международного воздушного сообщения. Жители республики не успели вылететь на родину последними рейсами и теперь вынуждены оставаться на территории РФ, как минимум, до конца апреля.В группе «Инцидент Новосибирск» было опубликовано обращение одного из граждан Киргизии, где тот описал ситуацию, в которой оказались его соотечественники. По словам жителя республики, руководство страны не собирается организовывать трансфер для своих жителей, «застрявших» из-за карантина в России. Подобное решение власти объясняют нехваткой средств на закупку тестов на определение COVID-19, средств дезинфекции, материалов для забора анализов, а также организации дополнительных мест в обсервациях. Кроме того, заявлено было и о недостаточном количестве медперсонала для обслуживания вновь прибывших.Этим заявлением киргизы, оставшиеся в Новосибирске, крайне возмущены, так как ранее СМИ сообщили, что международные организации выделили 200 миллионов долларов в качестве помощи системе здравоохранения Киргизии. Кроме этого, известно и о крупных пожертвованиях местных предпринимателей на борьбу с коронавирусом. Однако правительство все так же заявляет о нехватке финансирования на организацию полета своих граждан на родину.Вместо этого руководство страны заявило, что для женщин с детьми, беременных и людей преклонного возраста в аэропорту Толмачево организуют место для временного пребывания и горячее питание. Киргизы же остались недовольны подобным предложением и планируют объявить голодовку, как «акцию отчаяния».