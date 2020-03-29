Наталия Гулькина о сексуально озабоченном супруге Константине Терентьеве: «Я сделала много абортов»





Муж все время требовал от экс-солистки группы «Мираж» интима, предпочитая при этом не предохраняться. Более того, он запрещал Гулькиной рожать детей, хотя она сильно этого хотела. По словам знаменитости, она часто прерывала беременность, хот врач предупреждал ее, что это опасно для здоровья. Терентьев не обращал внимания на подобные прогнозы медиков, так как был «сексуально озабоченным». Как сказала артистка, ему всегда было мало. После развода бывшему супругу не удалось реализоваться в жизни и через 10 лет он умер от инсульта возле собственного подъезда. В студии программы звезда отечественной сцены также рассказала о близких отношениях с сыном, появившемся на свет в браке с первым избранником.Сейчас наследнику исполнительницы 36 лет. Во времена молодости он спрашивал у матери совета по поводу секса. Кроме этого, у Гулькиной есть дочь, которую она родила 3-му мужу – хореографу Сергею Мандрику. Девушку зовут Яна и ей 19 лет.