Российский врач Алексей Водовозов опроверг влияние высоких температур на COVID-19





Ранее китайские ученые обнародовали информацию о том, что коронавирус можно уничтожить посредством воздействия высоких температур. Как сообщили эксперты, COVID-19 гибнет уже при 56⁰С, поэтому, чтобы качественно дезинфицировать какую-либо поверхность, ее необходимо подвергнуть получасовой тепловой обработке.Однако российский врач-терапевт Алексей Водовозов ставит полученные китайскими специалистами данные под сомнение. Медик уверен, что пока рано судить о пользе температурного метода борьбы с коронавирусом, так как он еще не был подтвержден достаточным количеством исследований. Работник сферы здравоохранения признается, что не знает «откуда они это взяли», имея в виду данные о влияния высоких температур на COVID-19, о которых сообщили ученые из Китая, и призвал общественность не спешить доверять подобным открытиям.