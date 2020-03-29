Эксперты рассказали, как кредитные каникулы отразятся на российских банках





Как отметил Сергей Суверов, главный аналитик компании «БКС-Премьер», с проблемами столкнутся те банковские учреждения, которые выдавали потребительские кредиты без соответствующего обеспечения. Центробанк смягчит для них нормативы и поможет тем, кто оказался в трудной ситуации. Остальные банки РФ в последнее время создали надежную «подушку безопасности» и накопили значительные резервы. Поэтому, при самом негативном сценарии развитии ситуации в мире и в стране, они не достигнут минимальных нормативных показателей.Сергей Васильев, который является инвестиционным банкиром, уверен, что не стоит ожидать обвала российской банковской системы. По его мнению, финансовые учреждения на сегодняшний день устойчивы. Также не стоит переживать вкладчикам, так как они защищены Агентством по страхованию вкладов. В том случае, если банк лишается лицензии, АСВ выплачивает каждому клиенту финучреждения, у которого был открыт накопительный счет, до 1,4 миллионов рублей.