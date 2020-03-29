Анна Седокова рассказала о проблемах с бизнесом из-за карантина

Украинская знаменитость работает и проживает в РФ, где занимается концертной деятельностью и продвигает брендовую одежду. Вот только в настоящее время Анна Седокова переживает кризис, о чем рассказала подписчикам своего блога. По словам артистки, большие компании по всему миру рассчитываются со своими сотрудниками, однако для экс-солистки группы «ВИА Гра» ее команда является самым ценным в бизнесе., - поделилась звезда и добавила, что во время карантина она больше всего переживает за своих коллег. На продажах масок они заработали 30 тысяч рублей, которые пожертвуют на благотворительность.В то же время исполнительница выразила уверенность в том, что вакцина от вируса будет найдена. Главное, по мнению Седоковой, чтобы россияне объединили свои усилия и помогали друг другу. В комментариях фолловеры поддержали певицу и написали ей добрые слова.Ранее артистка рассказала подписчикам об идее создать сексуальные наряды домашние наряды. Такая мысль пришла в голову бизнесвумен после 20-дневного пребывания на карантине со своим бойфрендом Янисом Тиммой.