АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Анна Седокова рассказала о проблемах с бизнесом из-за карантина

Анна Седокова столкнулась с рядом проблем из-за карантина по причине пандемии коронавируса. Своими переживаниями по поводу бизнеса певица поделилась в Instagram.
Анна Седокова рассказала о проблемах с бизнесом из-за карантина

Украинская знаменитость работает и проживает в РФ, где занимается концертной деятельностью и продвигает брендовую одежду. Вот только в настоящее время Анна Седокова переживает кризис, о чем рассказала подписчикам своего блога. По словам артистки, большие компании по всему миру рассчитываются со своими сотрудниками, однако для экс-солистки группы «ВИА Гра» ее команда является самым ценным в бизнесе. «Концертов у меня нет и в ближайшее время не предвидится, и перекрыть нечем», - поделилась звезда и добавила, что во время карантина она больше всего переживает за своих коллег. На продажах масок они заработали 30 тысяч рублей, которые пожертвуют на благотворительность.

В то же время исполнительница выразила уверенность в том, что вакцина от вируса будет найдена. Главное, по мнению Седоковой, чтобы россияне объединили свои усилия и помогали друг другу. В комментариях фолловеры поддержали певицу и написали ей добрые слова.

Ранее артистка рассказала подписчикам об идее создать сексуальные наряды домашние наряды. Такая мысль пришла в голову бизнесвумен после 20-дневного пребывания на карантине со своим бойфрендом Янисом Тиммой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Охотники за инопланетянами увидели НЛО во время трансляции…
Максим Виторган подтвердил, что живет отдельно от Нино…
«Всё хуже и хуже»: Фанаты переживают за Дану Борисову после новых публикаций…
«Заберите на родину!»: Граждане Киргизии устроили бунт в аэропорту…
Китай справился с эпидемией…
Почти половина зараженных коронавирусом в Москве на ИВЛ моложе 40…
Наталия Гулькина о сексуально озабоченном супруге Константине Терентьеве: «Я сделала много…
Российский врач Алексей Водовозов опроверг влияние высоких температур на…
Роза Сябитова сильно поправилась после расставания с…
Эксперты рассказали, как кредитные каникулы отразятся на российских…
Анна Седокова рассказала о проблемах с бизнесом из-за…
Мария Захарова об уехавших из страны за хорошей жизнью россиянах: "Вас оболванивали много лет за ваши же…
«Впереди долгие выходные»: Волосожар и Загитова продемонстрировали поклонникам упражнения для…
Американский врач Стив Кассапидис о COVID-19 в Нью-Йорке: "Ситуация все больше напоминает библейский…
Марина Хлебникова собирается поставить памятник умершему супругу Антону…
В России подорожали три модели…
Ученые выяснили, почему налет на чашке от кофе или чая опасен для…
В США создали внедорожный лимузин на основе Lincoln Town…
«Такая романтичная»: Поклонники оценили изменения во внешнем виде Юлии…
Медики рассказали о пользе сока квашеной капусты для организма…
Минпромторг может разрешить тратить маткапитал на покупку новых…
Соблюдающий карантин Максим Галкин показал виды из окна своего…
Диетологи рассказали о влиянии лука на организм человека при ежедневном…
В целях безопасности компания Disney закрыла "Диснейленд" на неопределённый…
Канадские журналисты выразили восхищение ЗРК С-400…
Американские ученые обнаружили способность губной помады повышать риск развития рака…
В возрасте 86 лет умер польский композитор Кшиштоф…
«Стриг как нетопырь по эхолокации»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных оказался хорошим…
Просмотреть все новости