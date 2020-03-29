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«Впереди долгие выходные»: Волосожар и Загитова продемонстрировали поклонникам упражнения для дома

Татьяна Волосожар и Алина Загитова продемонстрировали поклонникам упражнения для дома, опубликовав соответствующие ролики в своих Instagram-аккаунтах. Таким образом российские фигуристки призвали пользователей соцсети соблюдать карантин, чтобы избежать распространения коронавируса.
«Впереди долгие выходные»: Волосожар и Загитова продемонстрировали поклонникам упражнения для дома

Отечественные знаменитости активно поддерживают челлендж "Оставайтесь дома", призванный удержать россиян в самоизоляции, необходимой, чтобы обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Так, фигуристка Алина Загитова продемонстрировала поклонникам свои тренировки. «В столь непростой период не забывайте про спорт. Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома. Будьте здоровы!» – написала олимпийская чемпионка.

Её коллега Татьяна Волосожар также разместила ролик, на котором она и её дочь выполняют различные упражнения. «Друзья, впереди долгие выходные. Пожалуйста, #оставайтесьдома, поберегите себя и своих близких. Откажитесь от лишних прогулок и встреч. А мы поможем вам провести время дома с пользой!» – подписала публикацию заслуженный мастер спорта России.

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Спорт / Важно
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:38

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