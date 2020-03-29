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Марина Хлебникова собирается поставить памятник умершему супругу Антону Логинову

Супруг Марины Хлебниковой ушел из жизни в 2018 году. Недавно стало известно о том, что певица планирует поставить памятник покойному Антону Логинову.
Марина Хлебникова собирается поставить памятник умершему супругу Антону Логинову

Знаменитость тяжело переживала смерть мужа, а момент, когда она обнаружила его бездыханное тело в квартире, на долгие годы отложился в памяти артистки. Несмотря на существовавшие в браке Марины Хлебниковой и ее избранника проблемы, она трогательно его вспоминает. В 2020 году вдова намерена установить на могилу Антона Логинова памятник. Осуществить свои планы она хочет этой весной. По словам звезды отечественной эстрады, она до сих пор получает предложения рассказать об умершем супруге в эфире различных передач, но пока что исполнительница их отвергает. Она не собирается спекулировать на имени мужчины, которого любила. «Я считаю, это безумие! Зачем лезть ко мне в душу?» - возмущается певица.

Детали проекта памятника Хлебникова не раскрывает и не уточняет, возьмет ли на себя все расходы за его установку. Так или иначе, монумент является дорогим удовольствием.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:24

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