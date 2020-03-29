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«Такая романтичная»: Поклонники оценили изменения во внешнем виде Юлии Михалковой

Юлия Михалкова приятно удивила поклонников новым образом. Соответствующее фото с челкой телеведущая опубликовала на странице в Instagram.
«Такая романтичная»: Поклонники оценили изменения во внешнем виде Юлии Михалковой

Судя по всему, в жизни бывшей участницы шоу «Уральские пельмени» настало время для внешних преображений. Неожиданно для своих фанатов Юлия Михалкова сделала себе челку. Ранее в таком же плане свой образ сменили Анна Седокова, Анастасия Решетова и другие звезды. Однако поклонники актрисы хорошо отнеслись к подобному эксперименту с внешностью, отметив, что новая прическа к лицу их кумиру. По мнению некоторых подписчиков, знаменитость стала выглядеть стильно, романтично и моложе своего возраста.

После ухода из популярного проекта артистка решила попробовать себя в чем-то другом и вскоре стала ведущей передачи «Детский КВН» на СТС. Затем Михалкова задумала написать книгу, хотя многие недоброжелатели сомневались, что ей удастся реализовать свой замысел. Тем не менее актриса выпустила свой шедевр, на страницах которого пообещала раскрыть ряд удивительных фактов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

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