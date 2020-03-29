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Медики рассказали о пользе сока квашеной капусты для организма человека

В квашеной капусте содержится больше питательных веществ, чем в свежей. Тем не менее медики рассказали, что употреблять стоит сок, который несёт в себе пользу для организма человека.
Медики рассказали о пользе сока квашеной капусты для организма человека

Капуста является кладезем полезных кислот и микроэлементов. Кроме того, в природном виде витамин С быстро распадается, а в соке данного овоща он может храниться два дня. При этом важно держать жидкость в холодильнике. В ней также сохраняются все остальные необходимые организму компоненты. Как рассказали эксперты, продукт наиболее эффективен в определённых случаях, к примеру, благодаря нему из организма выводятся продукты распада спиртного и тем самым уменьшаются симптомы похмелья.

Ещё капустный рассол способствует нормализации аппетита. В нём находится грубая клетчатка, стимулирующая перистальтику кишечника, восстанавливая его работу. Сок полезен и людям, ведущим неактивный образе жизни, поскольку у них увеличивается риск появления сердечно-сосудистых недугов. Также продукт снижает тонус мышц и благоприятно воздействует на ЖКТ. Для укрепления здоровья специалисты советуют пить полстакана этой жидкости 2 раза в сутки.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:52

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