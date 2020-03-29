Медики рассказали о пользе сока квашеной капусты для организма человека





Капуста является кладезем полезных кислот и микроэлементов. Кроме того, в природном виде витамин С быстро распадается, а в соке данного овоща он может храниться два дня. При этом важно держать жидкость в холодильнике. В ней также сохраняются все остальные необходимые организму компоненты. Как рассказали эксперты, продукт наиболее эффективен в определённых случаях, к примеру, благодаря нему из организма выводятся продукты распада спиртного и тем самым уменьшаются симптомы похмелья.Ещё капустный рассол способствует нормализации аппетита. В нём находится грубая клетчатка, стимулирующая перистальтику кишечника, восстанавливая его работу. Сок полезен и людям, ведущим неактивный образе жизни, поскольку у них увеличивается риск появления сердечно-сосудистых недугов. Также продукт снижает тонус мышц и благоприятно воздействует на ЖКТ. Для укрепления здоровья специалисты советуют пить полстакана этой жидкости 2 раза в сутки.