Соблюдающий карантин Максим Галкин показал виды из окна своего замка





Звездное семейство в период самоизоляции находится дома, а гулять выходить только во двор, о чем свидетельствуют посты в блоге. Максим Галкин философски относится к вынужденным ограничениям и даже сопровождает свои публикации значком «Оставайтесь дома», поддерживая таким образом российский флешмоб. Единственной проблемой, с которой столкнулся юморист, стало желание чаще проверять содержимое холодильника. Тем не менее за счет карантина фанаты знаменитостей лучше рассмотрели замок, поскольку виды из окон не часто появляются на странице комика.На одном из кадров можно увидеть панорамное окно в центре апартаментов и мансардное. Благодаря живописному виду у подписчиков возникли ассоциации со старинной башней и принцессой, заточенной в ней. Также их удивила ширина стен здания.