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Минпромторг может разрешить тратить маткапитал на покупку новых авто

В Минпромторге заявили, что в скором времени маткапитал могут разрешить тратить на покупку новых авто. Это постановление распространится лишь на семьи, в которых необходима перевозка ребенка.

Замглавы министерства промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предложил правительству внести изменения в перечень разрешенных трат для материнского капитала. Речь идет о возможности покупки автомобиля на финансы, полученные после рождения второго ребенка. Законопроект уже отправили на рассмотрение в Министерство экономического развития. Стоит отметить, что подобная инициатива выдвигается не впервые: она озвучивалась в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах.

Теперешняя ситуация предполагает решение на общенациональном уровне, что, по мнению Минпромторга, может укрепить экономику и автомобильный сегмент рынка во время пандемии COVID-19. Пока в ведомстве не информировали, на какие машины распространяется действие законопроекта. С начала текущего года размер помощи молодым матерям увеличили до 466,6 тысяч рублей, которая выдается при рождении первого ребенка.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:41

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