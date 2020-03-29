Минпромторг может разрешить тратить маткапитал на покупку новых авто





Замглавы министерства промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков предложил правительству внести изменения в перечень разрешенных трат для материнского капитала. Речь идет о возможности покупки автомобиля на финансы, полученные после рождения второго ребенка. Законопроект уже отправили на рассмотрение в Министерство экономического развития. Стоит отметить, что подобная инициатива выдвигается не впервые: она озвучивалась в 2014, 2016, 2017 и 2019 годах.Теперешняя ситуация предполагает решение на общенациональном уровне, что, по мнению Минпромторга, может укрепить экономику и автомобильный сегмент рынка во время пандемии COVID-19. Пока в ведомстве не информировали, на какие машины распространяется действие законопроекта. С начала текущего года размер помощи молодым матерям увеличили до 466,6 тысяч рублей, которая выдается при рождении первого ребенка.