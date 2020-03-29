В целях безопасности компания Disney закрыла "Диснейленд" на неопределённый срок





Закрыть "Диснейленд" в Соединённых Штатах Америки и Париже было решено в начале марта. Предполагалось, что вскоре ситуация улучшится, тем не менее этого не произошло. Как передаёт издание Variety, в результате парки развлечений в США будут закрыты на неопределённый срок, а вот вопрос с Францией на данный момент ещё не решён.Представители Disney опубликовали новое заявление, в котором рассказали о текущем положении вещей и отметили, что здоровье сотрудников и гостей "Диснейленда" для них важнее, а потому в целях безопасности двери парка будут оставаться закрытыми ещё некоторое время. Вместе с тем все работники получают заработную плату, корпорация планирует выплачивать им средства вплоть до середины апреля.