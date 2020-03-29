Диетологи рассказали о влиянии лука на организм человека при ежедневном употреблении





Лук богат аминокислотами, витаминами, а также полезными микроэлементами. Этот овощ помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшить работу головного мозга и памяти, а также повысить иммунитет, ускорить метаболизм и процесс выведения токсинов. При его регулярном употреблении можно существенно стимулировать выработку коллагена в организме, а также получить антиоксидантный эффект, что позволяет минимизировать ущерб, полученный от свободных радикалов. Также этот продукт хорошо влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Лук может применяться в качестве профилактики рака, медики рекомендуют его есть для повышения либидо.Эксперты предупреждают, что лук нужно употреблять в умеренных количествах, несмотря на положительное воздействие на организм. С осторожностью его следует включать в меню людям, которые страдают от повышенного давления. Также от его употребления стоит отказаться пациентам с бронхиальной астмой, заболеваниями ЖКТ или дисфункцией почек и печени.