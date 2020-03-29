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Диетологи рассказали о влиянии лука на организм человека при ежедневном употреблении

Диетологи рассказали, как лук влияет на организм, если есть его каждый день. Этот овощ присутствует на каждой кухне, поэтому для современного человека не является затруднением внести продукт в свой ежедневный рацион.

Лук богат аминокислотами, витаминами, а также полезными микроэлементами. Этот овощ помогает нормализовать уровень сахара в крови, улучшить работу головного мозга и памяти, а также повысить иммунитет, ускорить метаболизм и процесс выведения токсинов. При его регулярном употреблении можно существенно стимулировать выработку коллагена в организме, а также получить антиоксидантный эффект, что позволяет минимизировать ущерб, полученный от свободных радикалов. Также этот продукт хорошо влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Лук может применяться в качестве профилактики рака, медики рекомендуют его есть для повышения либидо.

Эксперты предупреждают, что лук нужно употреблять в умеренных количествах, несмотря на положительное воздействие на организм. С осторожностью его следует включать в меню людям, которые страдают от повышенного давления. Также от его употребления стоит отказаться пациентам с бронхиальной астмой, заболеваниями ЖКТ или дисфункцией почек и печени.

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Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:25

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