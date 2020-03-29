В возрасте 86 лет умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий





Вдова Пендерецкого информацию о его смерти предоставила 29 марта. Известно, что не стало композитора в первой половине дня в воскресенье, в этот период он находился в Кракове. На момент смерти ему было 86 лет. Музыкант прославился как один из ключевых представителей музыкального авангарда в Восточной Европе. Признание пришло после того, как он получил Премию Гравемайера за собственную симфонию, написанную для большого оркестра.Композитор удостоился множества престижных наград, например, он числился в качестве кавалера ордена Белого Орла. Пендерецкий преподавал в ряде престижных учебных заведений Польши.