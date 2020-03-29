АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Канадские журналисты выразили восхищение ЗРК С-400 "Триумф"

Канадское издание EurAsian Times опубликовало материал о российском ЗРК С-400 "Триумф". Журналисты выразили восхищение орудием, которое несет угрозу для Китая в Индии.

Эксперт Ксавье Фрэнсис позитивно оценил характеристики ЗРК С-400 "Триумф", который является основой российской системы противоракетной обороны. Вскоре и индийские специалисты получат возможность сбивать китайские гиперзвуковые ракеты и истребители-невидимки. Известно, что в октябре прошлого года Россия и Индия подписали договор о поставке 5 батальонов С-400, который обошелся Нью-Дели в 5,4 млрд долларов.

Индийские специалисты в скором времени пройдут подготовку под руководством российских экспертов для эксплуатации ЗРК. Приобретение столь большой партии "Триумфа" сделает страну крупнейшим оператором С-400 за пределами России, что объясняет необходимость в тренерах. Фрэнсис говорит, что российские ПРО считаются лучшими зенитными системами большой дальности, которые способны работать с множеством видов боеприпасов. Они включают в себя стелс-технологии против гиперзвуковых орудий.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России подорожали три модели…
Ученые выяснили, почему налет на чашке от кофе или чая опасен для…
В США создали внедорожный лимузин на основе Lincoln Town…
«Такая романтичная»: Поклонники оценили изменения во внешнем виде Юлии…
Медики рассказали о пользе сока квашеной капусты для организма…
Минпромторг может разрешить тратить маткапитал на покупку новых…
Соблюдающий карантин Максим Галкин показал виды из окна своего…
Диетологи рассказали о влиянии лука на организм человека при ежедневном…
В целях безопасности компания Disney закрыла "Диснейленд" на неопределённый…
Канадские журналисты выразили восхищение ЗРК С-400…
Американские ученые обнаружили способность губной помады повышать риск развития рака…
В возрасте 86 лет умер польский композитор Кшиштоф…
«Стриг как нетопырь по эхолокации»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных оказался хорошим…
Патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения…
«Радость нашего дома»: Пелин Карахан с супругом отпраздовала день рождения…
Звезду «Дом-2» Сашу Черно напугали шевеления в…
Президент Италии призвал власти ЕС ввести новые меры для борьбы с…
«Необходимо себя обнять»: Ольга Зуева перед родами устроила фотосессию без…
Фигуристка Александра Трусова после эвакуации из Египта находится на…
Звезда «Дом-2» Егор Холявин превратился в кудрявого…
Врач-эндокринолог Клотильда Васкес рассказала, почему человек набирает лишний вес из-за…
Лариса Гузеева резко ответила женщине, оскорбившей ее…
Жительница России лишилась 65 000 рублей вследствие их "дезинфекции" от…
Звезда проекта «Дом-2» Алёна Рапунцель подралась со своим бывшим возлюбленным Денисом…
Клава Кока раскрыла подробности личной жизни во время общения с…
Звезда «Дом-2» Вика Каплий рассказала о ночи с Ромой Бекмурадовым за…
Эксперты развенчали 6 мифов об автомобильных…
Дарья Мороз на время карантина решила отказаться от…
Просмотреть все новости