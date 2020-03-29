Канадские журналисты выразили восхищение ЗРК С-400 "Триумф"





Эксперт Ксавье Фрэнсис позитивно оценил характеристики ЗРК С-400 "Триумф", который является основой российской системы противоракетной обороны. Вскоре и индийские специалисты получат возможность сбивать китайские гиперзвуковые ракеты и истребители-невидимки. Известно, что в октябре прошлого года Россия и Индия подписали договор о поставке 5 батальонов С-400, который обошелся Нью-Дели в 5,4 млрд долларов.Индийские специалисты в скором времени пройдут подготовку под руководством российских экспертов для эксплуатации ЗРК. Приобретение столь большой партии "Триумфа" сделает страну крупнейшим оператором С-400 за пределами России, что объясняет необходимость в тренерах. Фрэнсис говорит, что российские ПРО считаются лучшими зенитными системами большой дальности, которые способны работать с множеством видов боеприпасов. Они включают в себя стелс-технологии против гиперзвуковых орудий.