Американские ученые обнаружили способность губной помады повышать риск развития рака желудка





Сотрудники из Калифорнийского университета провели анализ разных типов помад, которые есть в продаже. Выяснилось, что в их состав входят опасные для организма микроэлементы, например, кадмий, хром, свинец и алюминий. Эти металлы способны накапливаться, в связи с чем человек рискует пострадать от токсического воздействия. Например, чрезмерное количество хрома в организме ведет к развитию рака желудка. Ученые считают, что недобросовестные производители декоративной косметики часто пренебрегают нормами, о чем свидетельствуют результаты экспертиз.Чтобы обезопасить собственное здоровье, эксперты советуют использовать губную помаду исключительно во время важных мероприятий. В противном случае она может привести к неблагоприятным последствиям для организма.