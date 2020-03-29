Американские ученые обнаружили способность губной помады повышать риск развития рака желудка
Американские ученые доказали, что губная помада опасна для здоровья женщин. Регулярное использование данного косметического средства повышает риск возникновения рака желудка.
Сотрудники из Калифорнийского университета провели анализ разных типов помад, которые есть в продаже. Выяснилось, что в их состав входят опасные для организма микроэлементы, например, кадмий, хром, свинец и алюминий. Эти металлы способны накапливаться, в связи с чем человек рискует пострадать от токсического воздействия. Например, чрезмерное количество хрома в организме ведет к развитию рака желудка. Ученые считают, что недобросовестные производители декоративной косметики часто пренебрегают нормами, о чем свидетельствуют результаты экспертиз.
Чтобы обезопасить собственное здоровье, эксперты советуют использовать губную помаду исключительно во время важных мероприятий. В противном случае она может привести к неблагоприятным последствиям для организма.
Сотрудники из Калифорнийского университета провели анализ разных типов помад, которые есть в продаже. Выяснилось, что в их состав входят опасные для организма микроэлементы, например, кадмий, хром, свинец и алюминий. Эти металлы способны накапливаться, в связи с чем человек рискует пострадать от токсического воздействия. Например, чрезмерное количество хрома в организме ведет к развитию рака желудка. Ученые считают, что недобросовестные производители декоративной косметики часто пренебрегают нормами, о чем свидетельствуют результаты экспертиз.
Чтобы обезопасить собственное здоровье, эксперты советуют использовать губную помаду исключительно во время важных мероприятий. В противном случае она может привести к неблагоприятным последствиям для организма.