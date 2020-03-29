Патриарх Кирилл призвал прихожан отказаться от посещения храмов
Патриарх Кирилл сделал заявление в адрес прихожан, озвучив призыв на временной основе воздержаться от посещения храмов. Соответствующее решение он принял на фоне ситуации с коронавирусом в России.
Заявление главы РПЦ прозвучало в ходе проповеди, проходившей в стенах храма Христа Спасителя. Патриарх указал, что какое-то время прихожанам лучше не посещать данные места. Деятель при этом признался, что никогда бы не решился на подобный шаг, если бы не события с участием Марии Египетской. По мнению патриарха, ее опыт показывает, что даже без постоянного посещения церкви существует возможности для верующих обрести спасение.
В частности, Мария Египетская через покаяние в грехах в безлюдной пустыне смогла стать великой святой и покровительницей падших женщин.
Заявление главы РПЦ прозвучало в ходе проповеди, проходившей в стенах храма Христа Спасителя. Патриарх указал, что какое-то время прихожанам лучше не посещать данные места. Деятель при этом признался, что никогда бы не решился на подобный шаг, если бы не события с участием Марии Египетской. По мнению патриарха, ее опыт показывает, что даже без постоянного посещения церкви существует возможности для верующих обрести спасение.
В частности, Мария Египетская через покаяние в грехах в безлюдной пустыне смогла стать великой святой и покровительницей падших женщин.