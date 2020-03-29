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Президент Италии призвал власти ЕС ввести новые меры для борьбы с коронавирусом

Сложная эпидемиологическая ситуация в Европе требует новых неотложных мер, сообщил президент Италии Серджо Маттарелла. Глава государства призвал власти ЕС изменить подход к борьбе с коронавирусом.

Итальянский лидер Серджо Маттарелла заявил во время видеообращения к согражданам, что Европа переживает непростой этап в истории, который требует совместного противодействия пандемии COVID-19. Президент говорит, что "необходимы дальнейшие инициативы, соответствующие реальности трагических условий, в которых находится европейский континент". Он также выразил надежду, что власти ЕС "осознают опасность сложившейся обстановки и будут солидарны с Римом исходя из общих интересов".

Ободряющей также оказалась статистика по числу зараженных и смертельных исходов в Италии: за последние дни на Апеннинах темпы распространения коронавируса замедляются. Несмотря на то, что США недавно оказались на первом месте по количеству инфицированных человек с 124 тысячами больных, в Италии регистрируется рекордный уровень летальных случаев. По последним данным, это число выросло до 10 тысяч человек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:25

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