Жительница России лишилась 65 000 рублей вследствие их "дезинфекции" от коронавируса
Как рассказал пользователь соцсети Instagram, одна из жительниц России хотела "продезинфицировать" деньги от коронавируса и применила для этого неординарный метод. В результате женщина лишилась 65 000 рублей.
Автор поста отметил, что женщина хотела обезопасить свои финансы от коронавируса. На опубликованном кадре можно увидеть, что после "дезинфекции" в микроволновой печи на денежных единицах образовались тёмные пятна и дыры. Жительница России отметила, что ранее уже применяла такой метод обеззараживания денег, тем не менее в этот раз что-то пошло не так, вследствие чего она лишилась 13 пятитысячных купюр.
«Просто передержала в микроволновке», – считает она. Пользователь социальной сети Instagram заключил, что пользоваться подобными способами не стоит.
Автор поста отметил, что женщина хотела обезопасить свои финансы от коронавируса. На опубликованном кадре можно увидеть, что после "дезинфекции" в микроволновой печи на денежных единицах образовались тёмные пятна и дыры. Жительница России отметила, что ранее уже применяла такой метод обеззараживания денег, тем не менее в этот раз что-то пошло не так, вследствие чего она лишилась 13 пятитысячных купюр.
«Просто передержала в микроволновке», – считает она. Пользователь социальной сети Instagram заключил, что пользоваться подобными способами не стоит.
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:53