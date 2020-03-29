Жительница России лишилась 65 000 рублей вследствие их "дезинфекции" от коронавируса





Автор поста отметил, что женщина хотела обезопасить свои финансы от коронавируса. На опубликованном кадре можно увидеть, что после "дезинфекции" в микроволновой печи на денежных единицах образовались тёмные пятна и дыры. Жительница России отметила, что ранее уже применяла такой метод обеззараживания денег, тем не менее в этот раз что-то пошло не так, вследствие чего она лишилась 13 пятитысячных купюр., – считает она. Пользователь социальной сети Instagram заключил, что пользоваться подобными способами не стоит.