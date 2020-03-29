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Жительница России лишилась 65 000 рублей вследствие их "дезинфекции" от коронавируса

Как рассказал пользователь соцсети Instagram, одна из жительниц России хотела "продезинфицировать" деньги от коронавируса и применила для этого неординарный метод. В результате женщина лишилась 65 000 рублей.

Автор поста отметил, что женщина хотела обезопасить свои финансы от коронавируса. На опубликованном кадре можно увидеть, что после "дезинфекции" в микроволновой печи на денежных единицах образовались тёмные пятна и дыры. Жительница России отметила, что ранее уже применяла такой метод обеззараживания денег, тем не менее в этот раз что-то пошло не так, вследствие чего она лишилась 13 пятитысячных купюр.

«Просто передержала в микроволновке», – считает она. Пользователь социальной сети Instagram заключил, что пользоваться подобными способами не стоит.

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Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:53

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