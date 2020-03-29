Доктор Евгений Комаровский раскрыл последствия пандемии коронавируса для всего мира





Комаровский считает, что вакцинация и соблюдение гигиены сделали инфекционные заболевания легкими и относительно безопасными. При этом люди стали недооценивать вирусы, что показывает пандемия COVID-19. Доктор считает, что уже к концу года будет известно, насколько интенсивно вырабатываются антитела у переболевших, а также предотвращают ли они повторное заражение. По мнению Комаровского, медики также будут работать над вопросом о том, насколько быстро меняется вирус. От этого будет зависеть эффективность вакцинации.В случае победы над вирусом, по мнению Комаровского, каждая страна будет запасаться масками и создаст склады с защитными костюмами, чтобы предотвратить повторение ситуации в современности. Согласно сведениям Минздрава, под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся около 182 тысяч россиян.