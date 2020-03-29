Компания Geely планирует возродить бренд Maple





Автопроизводитель Geely хочет вернуть в производство серию Maple в виде электромобилей, несмотря на наличии подобной линейки Geometry (Jihe). Хотя в 2010 отмечался неплохой старт по объему продаж, от выпуска этих машин решили отказаться в 2010 году. Первой моделью станет бюджетный кроссовер 30X, дебютные экземпляры которого уже собираются на предприятии в китайском городе Наньтун. Известно, что новинка может преодолеть до 306 км на одном заряде.Стоимость кроссовера станет известна ближе к началу продаж, намеченных на апрель. При этом пока не назывались рынки стран, на которых будут реализованы автомобили Maple. Вместо них европейские дилерские центры будут торговать моделями более эксклюзивного Geometry. В компании сообщают, что новый EV представят совместно с другими семью моделями, которые будут анонсировать на протяжении текущего года.