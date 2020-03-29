Анна Седокова раскрыла секрет семейного счастья во время карантина

Артистка опубликовала новое совместное фото с Янисом Тиммой, отметив, что любит его почти год, а последние 20 дней избранник находится постоянно дома. В один из вечеров карантина Анна Седокова оказалась недовольна своим внешним видом. Певица переносила все треники возлюбленного, комбинируя с собственными майками, но быстро поняла, что с такими темпами ее личная жизнь “пойдет ко дну”. Она считает, что такая одежда 20 дней подряд убивает романтику, поэтому поехала в офис за “ярким и нежным бархатом”, чтобы создать линию домашнего бренда. В нем Седоковой не стыдно показаться перед близким человеком.Анна Седокова представила все цвета новых домашних костюмов, халатов и пижам в аккаунте собственного магазина одежды. В комментариях большинство поклонников обрадовались выходу новой линейки, но некоторым не понравилась одежда “на три размера больше”.