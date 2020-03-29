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Тилль Линдеманн: «Вирус, который хочет меня победить, еще не создан»

После сдачи теста на коронавирус Тилль Линдеманн получил отрицательный результат. Исполнитель обратился к подписчикам в Instagram и сообщил им, что еще не создана способная победить его болезнь.
Тилль Линдеманн: «Вирус, который хочет меня победить, еще не создан»

На днях солиста группы Rammstein доставили в столичную больницу Германии с подозрением на вышеназванный недуг. Позже журналисты издания Bild заявили, что медики подтвердили факт заражения у Тилля Линдеманна. В то же время коллектив, лидером которого является артист, опроверг эту информацию и сообщил, что результат теста был отрицательным. Спустя некоторое время репортеры написали, что у музыканта обнаружили воспаление легких.

Ранее стало известно об ухудшении самочувствия Линдеманна после возвращения из российской столицы. Там 15 марта состоялся концерт его группы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:43

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