Тилль Линдеманн: «Вирус, который хочет меня победить, еще не создан»
После сдачи теста на коронавирус Тилль Линдеманн получил отрицательный результат. Исполнитель обратился к подписчикам в Instagram и сообщил им, что еще не создана способная победить его болезнь.
На днях солиста группы Rammstein доставили в столичную больницу Германии с подозрением на вышеназванный недуг. Позже журналисты издания Bild заявили, что медики подтвердили факт заражения у Тилля Линдеманна. В то же время коллектив, лидером которого является артист, опроверг эту информацию и сообщил, что результат теста был отрицательным. Спустя некоторое время репортеры написали, что у музыканта обнаружили воспаление легких.
Ранее стало известно об ухудшении самочувствия Линдеманна после возвращения из российской столицы. Там 15 марта состоялся концерт его группы.
На днях солиста группы Rammstein доставили в столичную больницу Германии с подозрением на вышеназванный недуг. Позже журналисты издания Bild заявили, что медики подтвердили факт заражения у Тилля Линдеманна. В то же время коллектив, лидером которого является артист, опроверг эту информацию и сообщил, что результат теста был отрицательным. Спустя некоторое время репортеры написали, что у музыканта обнаружили воспаление легких.
Ранее стало известно об ухудшении самочувствия Линдеманна после возвращения из российской столицы. Там 15 марта состоялся концерт его группы.