Тилль Линдеманн: «Вирус, который хочет меня победить, еще не создан»





На днях солиста группы Rammstein доставили в столичную больницу Германии с подозрением на вышеназванный недуг. Позже журналисты издания Bild заявили, что медики подтвердили факт заражения у Тилля Линдеманна. В то же время коллектив, лидером которого является артист, опроверг эту информацию и сообщил, что результат теста был отрицательным. Спустя некоторое время репортеры написали, что у музыканта обнаружили воспаление легких.Ранее стало известно об ухудшении самочувствия Линдеманна после возвращения из российской столицы. Там 15 марта состоялся концерт его группы.