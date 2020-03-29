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Елена Малышева показала, как ведется работа в московской инфекционной больнице

Елена Малышева показала, как ведется работа в инфекционной больнице №67 в Москве. Телеведущая опубликовала кадры на своей странице в Instagram.
Елена Малышева показала, как ведется работа в московской инфекционной больнице

В больнице №67 развернули новый инфекционный блок для больных с диагностированным коронавирусом. Елена Малышева смогла присутствовать даже в реанимации, поскольку является врачом, а съемку она вела на собственный смартфон. Телеведущая отметила, что медики имеют повышенный риск заразиться COVID-19. Она считает, что благодаря мэру Москвы и его замам у них есть все необходимое, чтобы спасать жизни. Все врачи ходят в защитных костюмах и масках, а у пациентов с коронавирусом есть отдельный вход прямо в инфекционный бокс, где они сразу проходят через санитарную комнату. По состоянию на 27 марта, в реанимации больницы находилось 7 человек, а подключение к аппарату ИВЛ не потребовалось никому.

Как отметил доктор Покровский, тяжелые случаи отмечаются у тех, кто помимо коронавируса имеют переломы, рак, диабет и другие хронические заболевания. Елена Малышева поговорила с пациентами клиники, а также отметила, что у большинства болезнь протекает как ОРЗ.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:34

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