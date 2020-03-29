Эксперты назвали секретные функции авто, о которых не знают многие водители





Одна из незаметных функций это индикатор, который предупреждает автолюбителя об обледенении дороги. В основном такая опция есть в новых версиях авто на дисплее в виде снежинки.Некоторые водители не знают, что существует указатель расположения бака для топлива. Он размещен рядом с указателем уровня горючего и изображен в виде треугольника. Расположение бензобака можно понять по той стороне, в которую повернута фигура. Еще один секрет - пластиковый держатель бака, который встраивается в крышку лючка. Благодаря этому во время заправки авто она надежно зафиксирована.Эксперты советуют подробнее рассмотреть брелок, предназначеный для управления машиной дистанционно. В нем может находиться запасной ключ, позволяющий открыть автомобиль в случае, если гаджет разряжен. Еще одна скрытая функция - это индикатор усталости, который может регистрировать поведение автолюбителя на дороге. Если водитель совершит ошибку вождения, отклонится от своей полосы движения и резко выедет назад, система подаст сигнал и предложит ему отдохнуть.Некоторые модели авто могут похвастаться большим количеством отсеков, предназначенных для хранения вещей, и скрытыми датчиками, показывающими мощность силового агрегата в реальном времени.