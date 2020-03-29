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Психологи предупредили россиян об опасности предстоящих выходных из-за появления депрессии

В связи с распространением пандемии коронавируса предстоящая неделя в России объявлена нерабочей. Психологические риски таких незапланированных выходных прокомментировала старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская.
Психологи предупредили россиян об опасности предстоящих выходных из-за появления депрессии

По словам эксперта, наличие такого затяжного отдыха способно спровоцировать у населения проявление депрессивных состояний. "От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали", - разъяснила она свой тезис. Кроме того, Маховская посоветовала россиянам подготовиться морально к тому, что карантин может продлиться на срок более семи дней, и, соответственно, настроиться на "долгосрочное преодоление трудностей". Более того, ощущение стресса от отсутствия возможности покинуть жилище может возникнуть не только у активных граждан и трудоголиков, но даже и у интровертов, предпочитающих обычно много времени проводить дома.

Не исключены, по мнению психолога, и другие опасности, заключающиеся в ухудшении внутрисемейных отношений, одичании, потере визуальных контактов и снижении чувствительности к другим людям. В таких случаях нехватка традиционного общения может быть компенсирована другими "аналогами": телефонные разговоры, видеозвонки, а также текстовая переписка в чатах и соцсетях. При этом, коллега Ольги Маховской Надежда Двоскина подчеркивает, что людям очень важно не допускать в себя чувство вины за сложную адаптацию и тяжелый переход к непривычному образу жизни. Об этом сообщает новостной ресурс News.rambler.ru.

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Общество / Важно
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:19

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