Эксперты перечислили признаки скорой поломки АКПП





Одними из самых явных признаков неполадок с АКПП эксперты называют толчки, рывки и вибрации, возникающие во время движения. Зачастую это свидетельствует о дефектах в работе гидравлического блока, которые в конечном итоге мешают водителю завести машину. Вторым сигналом можно считать протечку трансмиссионного масла, которая возникает в случае повреждения резиновых уплотнителей. Особенное внимание нужно обратить на проблемы с ходом автомобиля: если он пробуксовывает, то проблема скрывается в износе фрикционных дисков.Комплексным признаком является буксировка транспортного средства при подъеме в гору, а также переключение "автомата" в режим эксплуатации на пониженной передаче. Причин тому множество: недостаток масла, изношенные диски, поврежденная муфта, гидроблок или его соленоиды. Наконец, ухудшение динамики авто, стук и вибрация говорят о поломке гидравлического трансформатора. Большинство вышеперечисленных проблем можно избежать с помощью профилактики АКПП.