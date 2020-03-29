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Жители Италии из-за карантина остались без еды и денег

Жители Италии нуждаются в деньгах, нехватку которых ощутили из-за введенного в стране карантина. Как сообщает Huffington Post, некоторые граждане страны уже не могут приобрести себе еду.

Жители Палермо и Неаполя жалуются на введенные карантинные меры, так как в этих условиях они не могут заработать себе даже на пропитание. Некоторые семьи заявляют о банкротстве, а также сообщают об отсутствии денег и невозможности оплатить аренду. Итальянцы не получают никаких пособий от Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Трудности возникли с выплатой зарплат сотрудникам после введения режима чрезвычайной ситуации. В связи с происходящим в стране, некоторые граждане предпринимают попытки вынести минимальный продуктовый набор из супермаркета не заплатив, но на выходе их останавливают сотрудники правоохранительных органов. В стране ожидается наступление простых граждан на магазины, согласно данным Huffington Post. По вечерам местные жители уже не выходят на балконы, где раньше они пели песни.

Согласно последним сведениям DXY и BNO, в Италии зафиксировано уже более 92,4 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:07

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