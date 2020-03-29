Дмитрий Дибров в годовщину свадьбы подарил супруге электросамокат

Избранница журналиста вместе с наследником решила опробовать презент, поделившись подробностями поездки на странице в Instagram. На запечатленных кадрах Полина Диброва и ее наследник весело катаются на новых средствах передвижения, издавая радостные возгласы. Таким образом можно понять, что супруг угадал с подарком. На заднем фоне другие сыновья пары – Федор и Илья разъезжают на велосипедах. Вскоре многодетный отец устроил с мальчиком соревнования, однако не стал чемпионом.В подписи к видеоролику жена шоумена написала, что в честь годовщины свадьбы он порадовал их с наследником электросамокатами. Теперь избранница продюсера ждет, когда сможет «прокатиться по летней Москве». Не так давно Дмитрий Дибров пережил инсульт, потеряв сознание после премьеры картины в кинотеатре «Октябрь». Пока ведущий находился в больнице, супруга дежурила в его палате.